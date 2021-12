Sul do Estado terá investimento de R$ 58 milhões para conservação das rodovias estaduais pavimentadas

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), lançou, nesta quinta-feira, 16, o edital de licitação para contratação de empresa que ficará esponsável pela conservação estrutural das rodovias pavimentadas da região Sul. O valor do investimento é de mais de R$ 58 milhões. O contrato contempla a manutenção de pontes, instalação de defensas, implantação de barreiras new Jersey, tratamento de fissuras no pavimento, instalação de drenagem, recuperação do pavimento, fresagem, recomposição funcional, tapa-buracos, entre outros.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira, destaca que a atual gestão recebeu as rodovias estaduais com 74% da malha rodoviária em condições ruins ou péssimas. Por isso, tem feito investimentos robustos em manutenção e conserva. Ainda assim, segundo Vieira, em alguns casos essas ações são apenas paliativas em determinados trechos, dado o abandono de anos anteriores, sem reparos.

“Ainda assim, enquanto licitamos projetos de engenharia rodoviária e obras reestruturantes para as estradas mais deterioradas, a conserva rodoviária garante a trafegabilidade e auxilia no conforto dos usuários”, contextualiza Vieira.

O secretário acrescenta que o maior objetivo dos investimentos é assegurar maior segurança viária aos usuários das vias.

Abertura da licitação

O edital será realizado de maneira eletrônica. Para participar, os interessados deverão estar inscritos no sistema de Cadastro Central de Fornecedores do Estado de Santa Catarina. O procedimento para tanto encontra-se disponível no linkhttp://portaldecompras.sc.gov.br, na aba “Fornecedores”.

As propostas deverão ser cadastradas até às 14h15min do dia 13 de janeiro de 2022. A abertura ocorrerá no mesmo dia, às 14h30. O edital está disponível para consulta nos sites: www.portaldecompras.sc.gov.br, na aba Busca Detalhada de Editais, ou no www.sgpe.sea.sc.gov.br, na aba Consulta De Processos ou no Portal de Licitações no site da SIE.