Corpo de Bombeiros Militar forma 119 sargentos e 25 tenentes

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) realizou, nesta sexta-feira (17/12), a solenidade de formatura do Curso Básico de Administração Bombeiro Militar (CBA), e do Curso Técnico em Segurança Pública (CTSP). As formações habilitaram 119 militares para 2º sargento e 25 para 1º tenente. A cerimônia ocorreu no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite e do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior.

O governador Eduardo Leite parabenizou e agradeceu aos formandos pelo compromisso com a missão de salvar e proteger a sociedade gaúcha, lembrando do heroísmo do sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhós e do tenente Deroci Almeida, bombeiros que perderam a vida no exercício dessa missão durante o incêndio do prédio da Secretaria de Segurança Pública, em julho deste ano. “Lembramos a memória deles e destacamos a importância desta atividade, mas não nos resignamos com a característica inerente à função, que é a de ter a própria vida em risco. Agimos para diminuir os riscos e, na medida em que o Estado retoma a sua capacidade, estamos investindo na proteção daqueles que fazem a nossa segurança. Os melhores instrumentos, viaturas e equipamentos para que possam ter mais certeza do seu retorno para casa ao fim do dia de trabalho, essa é a nossa missão como governo”, afirmou.

"Na medida em que o Estado retoma a sua capacidade, investimos na proteção daqueles que fazem a nossa segurança", disse Leite - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Com 991 horas-aula, o Curso Superior de Tecnologia em Gerenciamento de Emergências e Defesa Civil (CBA) abordou disciplinas como Sistema de Comando de Incidentes, Administração patrimonial e financeira, Comunicação organizacional, Busca, salvamento e resgate, Tática de controle de incêndio e Análise de Risco. Foram três módulos, com aulas em ambiente virtual (EaD) e presencial que, ao fim, habilitaram os 25 sargentos do CBMRS a desempenharem as funções de 1º tenente bombeiro militar.

O Curso Superior de Tecnologia em Coordenação de Atividades de Bombeiro Militar teve 462 horas-aula em cinco módulos, sendo um deles presencial e quatro à distância, qualificando 3º sargentos e soldados a desempenhar as funções de 2º sargento bombeiro militar. Foram ministradas disciplinas nos módulos de Comunicação, Informação e Tecnologia no CBMRS, Fundamentos Jurídicos na Gestão Pública, Cultura, Cotidiano e Prática reflexiva, Procedimentos Administrativos do CBMRS e Funções Técnicas e Procedimentais no CBMRS.

“Segurança Pública é uma área de extrema importância para o nosso governo, e isso fica claro nas ações", disse o vice Ranolfo - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Para concorrer às 120 vagas, sendo 60 pelo critério de antiguidade, e 60 por mérito, através da aplicação de uma prova, 1.072 militares se inscreveram. Para o certame de 1° tenente, a quantidade era de 24 vagas, sendo 12 pelo critério de antiguidade, e 12 por mérito. Para essas vagas, 78 candidatos se propuseram a participar da seleção.

Em sua fala, o vice-governador e secretário da Segurança Pública reafirmou o compromisso do governo com a área da segurança e detalhou alguns dos investimentos que estão sendo promovidos. “Segurança Pública é uma área de extrema importância para o nosso governo, e isso fica claro nas ações que estamos empreendendo, entre as quais, o programa Avançar na Segurança que, somente para o Corpo de Bombeiros Militar, destinou R$ 38,6 milhões. Com esses recursos, estamos adquirindo nos próximos dias duas autoescadas mecânicas, 28 caminhões autobomba tanque, além de um valor expressivo para equipamentos de proteção individual (EPIs) para uso no dia a dia da função”, disse Ranolfo.

Curso coordenação de atividades de bombeiro militar qualificou 3º sargentos e soldados para desempenharem funções de 2º sargento - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O comandante do CBMRS, coronel Luiz Carlos Neves Soares Júnior, parabenizou os formandos pela promoção. “Ao assumirem os novos postos, terão também novas responsabilidades, seja no comando de pelotões ou como chefes de guarnições nas mais variadas regiões do Estado. Juntamente com os cursos e a formação, os investimentos que estão sendo feitos pelo governo do Estado vão qualificar ainda mais o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar”, projetou.

A Academia de Bombeiro Militar (ABM) do CBMRS realizou em 1° de agosto o exame intelectual do processo seletivo interno para o CBA e CTSP. O anúncio da autorização para abertura das seleções foi feito em maio, pelo vice-governador Ranolfo, quando foram publicadas as promoções de 1.797 servidores da Brigada Militar, do CBMRS, do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e da Polícia Civil. No total, foram 2.452 vagas nas seleções que permitem o avanço nas carreiras militares da Segurança Pública estadual, valorizando a tropa.

