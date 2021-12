TV Brasil lança programação de verão na segunda-feira

A programação de verão da TV Brasil estreia na próxima segunda-feira (20) com novidades na grade da emissora. Atrações inéditas no canal vão ao ar, como a série infantojuvenil Bugados, o musical e culinário Canto e Sabor do Brasil, e os primeiros filmes da coleção Os Trapalhões. Confira essas e outras atrações na TV, tablet ou celular sintonizados na TV Brasil.

De segunda a sexta, às 11h30, aprenda receitas com os pequenos com o Tem Criança na Cozinha. Às 13h, a série Bugados conta a história de um grupo que se forma quando três personagens de videogame – um robô, uma skatista cósmica e um defensor intergaláctico - resolvem pular da tela para a vida real. Acompanhe a estreia todas as confusões destes personagens com os humanos.

Para fechar a noite, às 22h30, a TV Brasil exibe dramas, aventuras e comédias. Destaque para a estreia dos filmes de Os Trapalhões, com alguns dos mais famosos comediantes do Brasil. Às terças e quintas, reveja clássicos com Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, em Os Saltimbancos Trapalhões, O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, Os Fantasmas Trapalhões, entre vários longas-metragens da trupe.

O fim de semana vem com mais atrações. No sábado e domingo, a programação da TV Brasil continuará do jeito que você gosta, com as melhores séries, programas, filmes e musicais. Mas também tem novidade. O programa Canto e Sabor do Brasil entra na grade da emissora às 11h do domingo. Paulinho Del Ribeiro apresenta a boa música brasileira e sertaneja, culinária típica regional, causos, poemas escolhidos de autores nacionais, curiosidades e riquezas do folclore brasileiro.

As novidades não param e a TV Brasil segue com uma programação de verão repleta de novidades, a partir de 20 de dezembro.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv

Serviço

Estreias na programação de verão da TV Brasil:

Tem Criança na Cozinha - Segunda a sexta, às 11h30

Bugados – segunda a sexta, às 13h

Os Trapalhões – Cine Retrô – terças e quintas, às 22h30 / 03h45

Canto e Sabor do Brasil - domingos, às 11h

