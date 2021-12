Primeira divulgação do Balneabilidade aponta 84 pontos próprios para banho

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) inicia, nesta sexta-feira (17/12), a divulgação do resultado das análises da balneabilidade das águas e balneários do Estado. Neste primeiro boletim, dos 90 pontos de coleta, 84 constam como próprios e seis como impróprios. Atualmente estão em condição imprópria para banho os seguintes pontos:



• Praia Recanto das Mulatas, no Lago Guaíba - Barra do Ribeiro

• Praia do Encontro, no rio Jacuí - São Jerônimo

• Balneário Valverde, trapiche - Pelotas

• Balneário Valverde, av. Senador Joaquim Augusto de Assunção - Pelotas

• Balneário Santo Antônio, rua Bagé - Pelotas

• Balneário Santo Antônio, restaurante - Pelotas



• Clique aqui e faça download da planilha completa.

Além das coletas e análises realizadas pelo laboratório da Fepam em parceria com a equipe da Regional do Litoral Norte, o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) realiza análises e coletas nos balneários da praia do Laranjal e a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), nos demais balneários do Estado.



Todos os pontos receberão placas informativas, identificando a condição de banho – própria ou imprópria.Os resultados também estarão disponíveis pelo webaplicativo.



O Balneabilidade é realizado desde o verão 1979/1980 e integra a Operação RS Verão Total do governo do Estado. Os resultados das análises serão divulgados todas as sextas-feiras, até 4 de março. O projeto é coordenado pelo Departamento de Qualidade Ambiental da Fepam e obedece a Resolução Conama 274/2000.



Texto: Ascom Sema

Edição: Secom