Porto Alegre e Caxias do Sul lideram ganho em participação no PIB do RS em 2019

Além de manterem a liderança no ranking do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Caxias do Sul foram os municípios gaúchos que mais avançaram em participação na lista divulgada nesta sexta-feira (17/12) relativa ao ano de 2019. Os dados sobre a atividade econômica dos municípios destacam que a soma dos bens e serviços produzidos pela capital do Estado chegou a R$ 82,43 bilhões, 17,1% do total do RS e um aumento de 0,21 ponto percentual na comparação com o ano anterior. Caxias do Sul terminou 2019 com um PIB de R$ 27,01 bilhões, 5,6% do PIB do RS e aumento de 0,18 ponto percentual em relação a 2018.

Juntamente com Porto Alegre e Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Rio Grande, São Leopoldo, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, Novo Hamburgo e Pelotas completam, em ordem, o ranking das 10 maiores economias do RS em 2019. Na comparação com o ano anterior, a única novidade da lista foi a saída do município de Triunfo (10º lugar em 2018) e a entrada de Pelotas na mesma posição.



No documento elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a lista dos cinco primeiros colocados em 2019 não teve alteração, enquanto Santa Cruz do Sul perdeu uma posição (6º para 7º), São Leopoldo ganhou quatro (10º para 6º) e Novo Hamburgo perdeu dois lugares (7º para 9º). Os 10 municípios de maior PIB do Rio Grande do Sul concentraram 41,9% do total do Estado.

“De maneira geral, municípios em que a produção de fumo, a produção de energia elétrica, a construção civil e os serviços têm maior peso, foram beneficiados em 2019, uma vez que essas atividades apresentaram desempenho acima da média em relação a 2018. Municípios com participações importantes de produção de soja, indústria de transformação e comércio, acabaram perdendo posições”, assinala Martinho Lazzari, pesquisador em economia do DEE.



PIB por segmento



Com a soja como principal atividade, Palmeira das Missões foi o município líder no segmento da Agropecuária do Valor Adicionado Bruto (VAB), que é o PIB menos o valor dos impostos. O município terminou 2019 com um VAB de R$ 477,68 milhões, 1,3% do total produzido pelo setor no Estado. Tupanciretã (1,2%) – líder em 2018 –, Vacaria (1,2%), Cachoeira do Sul (1,1%) e Dom Pedrito (1,1%) fecham o ranking dos cinco primeiros colocados.



Na Indústria, Caxias do Sul manteve pelo segundo ano seguido o posto de município com maior VAB do segmento (7,7% do total do RS), seguido de Canoas (7,6%), Porto Alegre (6,6%), Gravataí (4,8%) e Triunfo (4,0%).



No setor de Serviços, a lista dos 10 maiores do setor representou, em 2019, 47,2% do VAB total do Estado. Porto Alegre segue na liderança, com 22,5% do total, seguido de Caxias do Sul (5,4%), Canoas (3,7%), Passo Fundo (2,5%) e Pelotas (2,5%).

PIB per capita



A divisão do montante do PIB pela população tem novamente Triunfo, sede do Polo Petroquímico, como cidade com o maior PIB per capita do Estado, de R$ 283.450, 6,68 vezes maior do que a média do Estado. O número representa uma queda na comparação com 2018 (R$ 309.428), mas ainda deixa o município com grande vantagem em relação a Pinhal Grande (R$ 174.833), segundo colocado.

Entre as cidades com menores PIB per capita do Estado estão Alvorada (R$ 13.521), Barra do Guarita (R$ 14.317) e Caraá (R$ 14.470).

No ranking nacional, o Rio Grande do Sul manteve em 2019 quatro municípios entre as 100 maiores economias do país. Porto Alegre (7º lugar, mantendo a posição de 2018), Caxias do Sul (37º, subindo uma posição em relação ao ano anterior), Canoas (50º, perdendo uma posição) e Gravataí (89º, repetindo a posição de 2018).