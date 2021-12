Leite participa de reunião da diretoria da Fecomércio-RS

O governador Eduardo Leite participou, nesta quinta-feira (16/12), da reunião de diretoria da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), na sede da instituição, no bairro Anchieta, na capital. Leite foi recebido pelo presidente do sistema Fecomércio, Luiz Carlos Bohn.

O principal tema da exposição do governador foi o processo de ajustes de contas executado nos três primeiros anos da gestão. Em seguida, Leite também detalhou os investimentos previstos em cada eixo do programa Avançar, cujos anúncios já superam R$ 4,1 bilhões em áreas estratégicas, como saúde, educação, segurança pública, sistema penal e socioeducativo, inovação, cultura, esporte e agropecuária e desenvolvimento rural.

“Equilibramos as contas do Estado a curto prazo, mas ainda temos problemas estruturais a serem resolvidos. O desafio da próxima década serão os precatórios e a dívida do Estado com a União. Por isso, precisamos ser muito responsáveis. Temos, agora, receitas extraordinárias fruto das privatizações, mas essas receitas acabam, e virão novos reajustes nos próximos anos. Então, muito rapidamente, se não formos responsáveis com reajustes e contratações, o Estado pode perder o rumo. É fundamental que o Estado mantenha sua responsabilidade fiscal para que gere superávit para arcar com aumentos sem colapsar novamente e sem aumentar impostos", ponderou Leite.

Durante a apresentação, o governador respondeu perguntas feitas por representantes dos segmentos do comércio atacadista e varejista, dos agentes autônomos do comércio, do turismo e hospitalidade, e do comércio varejista de gêneros alimentícios.

A reunião contou com a participação de presidentes de sindicatos de comércio de bens, serviços e turismo de todas as regiões do Estado.