Corpo de Bombeiros forma sargentos e tenentes nesta sexta, dia 17, no Gigantinho

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) realiza, nesta sexta-feira (17/12), a formatura do Curso Básico de Administração Bombeiro Militar (CBABM), e do Curso Técnico em Segurança Pública (CTSP). São 119 novos sargentos e 25 novos tenentes que concluíram as formações. O evento ocorre no Gigantinho, em Porto Alegre.

O governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, estarão presentes na cerimônia.

O CBABM habilita o primeiro-sargento bombeiro a desempenhar funções referentes ao posto de primeiro-tenente. O CTSP habilita terceiro-sargento e soldado a desempenhar as funções da graduação de segundo-sargento do quadro.

Aviso de Pauta

O quê: formatura de sargentos e tenentes bombeiros

Quando: sexta-feira (17/12), às 10h

Onde: Gigantinho - av. Padre Cacique, 891, bairro Praia de Belas, Porto Alegre