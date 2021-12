BM forma 73 tenentes e recebe armas e 85 viaturas semiblindadas

A Brigada Militar realizou nesta quinta-feira (16/12) a cerimônia de formatura do Curso Básico de Administração Policial Militar (CBA), na Academia de Polícia Militar (APM), em Porto Alegre. São 73 alunos sargentos promovidos ao posto de tenente, em ato assinado pelo governador Eduardo Leite durante a solenidade. Na sequência do evento, a corporação recebeu 85 novas viaturas semiblindadas e armamento para reforço da atividade de policiamento ostensivo.

“Estamos celebrando o passo adiante dado na carreira destes homens e mulheres que já há mais de 20 anos se dedicam à segurança pública. Minhas palavras, em nome do povo gaúcho, são de gratidão e reconhecimento pelo serviço que prestam. Ao obter a redução de indicadores de criminalidade em muitas frentes, como estamos conseguindo fazer de forma consistente ao longo dos últimos anos, estamos estimulando também investimentos para o Rio Grande do Sul, fazendo com que as pessoas queiram viver e empreender nesta terra. Por isso, a missão que vocês escolheram para suas vidas e os resultados que estão nos ajudando a obter, também fazem parte da construção de um futuro melhor, com mais perspectiva para o nosso Estado” disse o governador em seu discurso aos formandos.

"Minhas palavras, em nome do povo gaúcho, são de gratidão e reconhecimento pelo serviço que prestam", disse Leite aos formandos - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O CBA, que habilita sargentos ao cargo de tenente, começou no fim de agosto de 2021. Os 73 alunos, entre os quais 57 homens e 16 mulheres, completaram 540 horas-aula, com disciplinas de gestão de pessoas, gerenciamento de crise e mediação de conflitos, direito penal militar e investigação preliminar entre outras. O curso foi supervisionado pelo Departamento de Ensino, coordenado e executado pela APM. O tenente Jones André Ribeiro foi o primeiro colocado no curso, com média final 9,97, e recebeu das mãos do governador a espada que simboliza o avanço para o novo posto na corporação.

O CBA tem o objetivo de habilitar o policial militar para o desempenho das funções de tenente, garantindo conhecimento teórico que o qualifique para o correto desempenho das atividades, aliando os conhecimentos profissionais adquiridos pela experiência na BM aos saberes acadêmicos proporcionados pelo curso. A qualificação busca promover uma polícia cidadã voltada para a prestação do serviço de segurança pública com qualidade, norteada pelo princípio Estado Democrático de Direito.

"Parabenizo a todos por esta importante conquista", disse Ranolfo - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

“Todos aqui carregam uma grande história profissional de serviços prestados à nossa Brigada Militar, protegendo a nossa sociedade. Agora concretizam aquilo que, tenho certeza, é um sonho de vida desde o ingresso na carreira, que é chegar ao posto de oficial. Parabenizo a todos por esta importante conquista. Celebrem e sigam com toda a responsabilidade que tiveram até aqui, na defesa e proteção ao povo gaúcho”, disse o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior.

A turma formada nesta quinta (16/12) é a primeira de três previstas, que irão totalizar 210 vagas abertas no chamamento autorizado em maio deste ano. O preenchimento das vagas seguiu o critério de 50% por antiguidade na corporação e 50% por merecimento, que consistiu na aplicação de uma prova para todos os candidatos.

Em virtude da pandemia e de estarem sendo realizados outros cursos de formação de forma simultânea, a capacitação dos novos tenentes se deu em formato híbrido. Os alunos cursaram as disciplinas teóricas na modalidade de ensino à distância, complementando a certificação com as aulas práticas presenciais.

O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Vanius Cesar Santarosa, foi paraninfo da turma de formandos e recebeu seus afilhados com honras, reforçando a qualidade do trabalho policial. "Sabemos que, embora essenciais para o nossa atividade, não são as armas, viaturas e equipamentos que produzem o sucesso do nosso trabalho, mas sim a nossa tropa, feita de homens e mulheres de bem e de coragem. Para melhorar as condições de trabalho destes homens e mulheres é que o Estado está fazendo entregas importantes e, com isso, melhorando também o atendimento à sociedade", afirmou o comandante-geral.

Logo após a formatura, a BM recebeu 85 viaturas semiblindadas para unidades de 59 municípios, ao custo de R$ 15,1 milhões bancados por diversas fontes, a maior parte recursos próprios do Estado. Também foram entregues 238 armas – 213 pistolas 9mm e 25 fuzis T4 – no valor de R$ 598,3 mil, provenientes do Fundo de Recursos Hídricos, que serão destinadas ao Comando Ambiental (CABM). No total, o investimento é de quase R$ 16 milhões.

Entre as viaturas, 31 são do modelo Duster. Dessas, 26 foram adquiridas com recursos do Tesouro Estadual, anunciados no programa Avançar na Segurança, em outubro. Outras três vieram de recursos do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg) e duas de emendas parlamentares. O investimento em veículos do modelo Duster foi de R$ 5.258.426,78.

Também foram incorporadas à frota da BM 22 picapes Hilux, no total de R$ 4.590.518. Dessas camionetes, 14 foram adquiridas com recursos do Fundo Especial da Segurança Pública (Fesp) e oito por meio de investimentos Piseg. Complementando a entrega de veículos, a corporação recebeu 32 viaturas do modelo Corolla, compradas com recursos do Fesp, num investimento de R$ 5.291.744.



VEÍCULOS

• 85 viaturas semiblindadas - R$ 15.140.688,77

Recursos do Avançar na Segurança, Fesp, Piseg e emendas parlamentares



• 22 Hilux - R$ 4.590.518

Do Fesp, 14 unidades que irão para os seguintes municípios:

Santa Maria, Cruz Alta, Ijuí, Lajeado, São Francisco de Paula, Guaporé, Carazinho, Estância Velha, Encantado, Cachoeira do Sul, Capão do Cipó, Garibaldi, Alegrete e Santana da Boa Vista.

Do Piseg, oito unidades que irão para os seguintes municípios:

Horizontina, Camaquã, Venâncio Aires, Eldorado do Sul, Cerro Largo, Passo Fundo, Imigrante e Arroio do Meio.

- - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

• 31 Duster - R$ 5.258.426,78

Recursos do Avançar na Segurança garantiram a compra de 26 veículos que irão para os seguintes municípios:

Porto Alegre, Pelotas, Terra de Areia, Morro Reuter, São João do Polêsini, Jaguari, Santa Rosa, Uruguaiana, Santana do Livramento, Bagé, Torres, São Luiz Gonzaga, Jaguarão e Santa Vitória do Palmar.

Recursos do Piseg proporcionaram a compra de três unidades para os seguintes municípios:

Campo Bom, Vacaria e Ibiraiaras.

De emenda parlamentar, dois veículos:

Serafina Corrêa e Camargo

- - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

• 32 Corolla - R$ 5.291.744

Todas via Fesp para os seguintes municípios:

Lajeado, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Cruz Alta, Nova Petrópolis, Rio Pardo, Três Passos, Osório, Vacaria, São Sebastião do Caí, Charqueadas, Sapiranga, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Estrela, Santiago, Santo Ângelo, Triunfo, Feliz, Santana do Livramento, Gramado e Canela.

ARMAMENTO

• 238 armas para o Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM):

Investimento de R$ 598.310, com recursos do Fundo de Recurso Hídricos

- 213 pistolas 9mm (R$ 398.310)

- 25 fuzis T4 (R$ 200.000)

