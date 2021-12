Com investimentos do Governo do Estado, obras na BR-285 atingem o maior ritmo em oito anos

Os investimentos do Governo do Estado nas obras federais já mostram os primeiros resultados práticos. As obras da BR-285, em Timbé do Sul, foram retomadas em novembro e já alcançaram os valores mais significativos em uma medição desde que os trabalhos tiveram início, há oito anos.

Em novembro, a medição total dos serviços realizados no mês chegou perto de R$ 6 milhões. Até então, nenhuma das 89 medições anteriores havia superado a marca de R$ 5 milhões executados em um mês.

“Esta é uma obra federal, mas decidimos apoiar com recursos do Governo do Estado por causa da importância que tem para o Sul de Santa Catarina e para todo o estado. A melhoria da infraestrutura é necessária para impulsionar o desenvolvimento econômico e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos catarinenses”, afirma o governador Carlos Moisés, idealizador do convênio com o Ministério da Infraestrutura para acelerar as obras das BRs 285, 280, 163 e 470.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira, projeta que as demais rodovias federais também passarão a ganhar novo ritmo a partir de 2022. “Hoje os maiores gargalos da infraestrutura em Santa Catarina são federais, mas isso não pode ser motivo para que o Governo do Estado cruze os braços. Como sempre diz o governador, quem transita pelas rodovias são os catarinenses, portanto estamos trabalhando para acelerar todas as obras, inclusive as que são de responsabilidade da União”, afirma o secretário.

O Governo do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa, destinou R$ 15 milhões para a finalização da BR-285. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o último quilômetro que falta receber os trabalhos corresponde a trechos descontínuos na parte mais acidentada do terreno, onde o principal trabalho é a execução de contenções em oito pontos. Esses locais terão soluções em cortinas atirantadas e telas de proteção, além de alargamento da plataforma da pista para viabilizar a implantação do pavimento de concreto.