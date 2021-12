Famurs cobra reajuste para transporte escolar

A Famurs solicitou ao governo do Estado a readequação do valor previsto para o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar (PEATE) em 2022. O pedido foi realizado pelo presidente Eduardo Bonotto ao secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos Jr, em reunião na tarde de quarta-feira (14/12).

A solicitação é de um reajuste de 45% nos valores previstos para o próximo ano, em virtude do aumento de custos de gasolina, óleo diesel e manutenção. O pedido parte de um levantamento com os municípios promovido pela Câmara Temática de Educação da Famurs, presidida pelo prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella, em conjunto com a área técnica de Receitas Municipais da entidade.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.