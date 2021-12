Bar é interditado por usar artefato pirotécnico durante shows em Erechim

O Corpo de Bombeiros de Erechim interditou, nesta quarta-feira, em Erechim, no Norte gaúcho, o bar Santa Fé, localizado na região central do município, por uso de artefatos pirotécnicos e descumprimento de outras medidas de segurança. A vistoria dos bombeiros ocorreu a pedido do Ministério Público estadual.

O promotor de Justiça Gustavo Burgos encaminhou a solicitação de vistoria depois de ter recebido por e-mail, de um morador que preferiu não se identificar, um vídeo gravado na noite do dia 10 de dezembro, junto com o relato de uso de artefatos pirotécnicos durante um show.

Conforme o promotor, os bombeiros constataram no local que os extintores de incêndio tinham prazo de validade vencido, que a iluminação de emergência operava parcialmente e que o bar não dispunha de funcionários com treinamento para combate a incêndio. Além disso, a proprietária da casa confirmou o uso de material pirotécnico por um músico que se apresentou no local na noite em que houve a gravação do vídeo, mas disse que não sabia que o artefato era inflamável.

Um inquérito civil vai buscar esclarecer o caso. O estabelecimento só pode voltar a funcionar depois que forem sanadas as irregularidades apontadas no Auto de Interdição e no Auto de Infração do Corpo de Bombeiros.

