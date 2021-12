Novo recurso do WhatsApp permite ouvir áudio antes de enviar

Enviar mensagens de voz é uma forma bastante prática de conversar pelos mensageiros. Apesar disso, o recurso tem uma desvantagem: você só consegue saber como ficou a gravação depois de mandar. O WhatsApp vai dar uma opção para conferir se está tudo certo com o áudio antes de enviá-lo. Porém, você precisa fazer uma coisa na hora de gravar para conseguir ouvir.

Use o recurso de gravação com mãos livres do WhatsApp

O WhatsApp começou a liberar para todo mundo na terça-feira (14) o recurso de ouvir a gravação antes de enviar. Para isso, é preciso usar uma outra ferramenta dentro do app: a gravação com mãos livres. Ela permite que você fale sem precisar ficar segurando o botãozinho no canto da tela, o que é bem útil quando se tem muita coisa a dizer.

Para ativar a gravação com mãos livres, aperte e segure o botão de microfone e deslize-o para cima, em direção ao ícone de cadeado. Assim, a gravação ficará travada até você parar.

Quando terminar de falar, toque no botão de parar. Um ícone de play vai aparecer, e é só tocar ali para ouvir. Também dá para pausar e arrastar a barra de reprodução até um ponto específico da mensagem. Depois, você pode mandar, se estiver tudo certo, ou descartar, se errou ou não gostou do resultado.

Este recurso estava em testes desde junho na versão beta do WhatsApp para Android e desde maio no beta para iOS. Agora, será liberado para todos os usuários. As instruções, inclusive, já aparecem na seção de ajuda no site do aplicativo.

