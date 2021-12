Ranolfo participa da inauguração de novo complexo da Taurus

O vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, esteve, na tarde desta quarta-feira (15/12), na inauguração do complexo industrial da Taurus Armas, em São Leopoldo. O ato marca o início de uma nova era para a empresa, que ampliará em 50% sua capacidade produtiva.

Ranolfo reforçou que o governo do Estado está ao lado dos empreendedores e desejou sucesso ao novo empreendimento, salientando os representativos dados de produtividade e empregos gerados pela empresa. “Esse momento da Taurus parece que dialoga muito com o momento que estamos vivendo no RS. Assumimos o governo do Estado com dívidas e salários atrasados e parcelados e graças a reformas estruturais importantes feitas nos dois primeiros anos conseguimos avançar muito e hoje temos o projeto Avançar, que já anunciamos mais de R$ 4 bilhões”, disse o vice-governador.

Presidente da Taurus, Salésio Nuhs salientou a importância da empresa para o Rio Grande do Sul e destacou a nova conquista, que ampliará a produção de 6 mil para 9 mil armas por dia. “Temos um plano de expansão em direção ao nosso objetivo, que é fazer da Taurus a maior fabricante de armas leves do mundo”, disse. Nuhs agradeceu a parceria do governo e destacou os bons indicadores da Segurança Pública. “Realmente, a Segurança Pública do nosso Estado tem uma nova cara com o seu trabalho”, acrescentou

A estrutura de 12.000 m² foi construída no terreno onde está a fábrica da Taurus, em São Leopoldo. O novo empreendimento possibilitará ampliação de 50% na capacidade produtiva e permitirá que a empresa se torne um hub de distribuição de componentes estratégicos para as unidades de manufatura no Brasil, Estados Unidos e, futuramente, na Índia.

A Taurus está há mais de 80 anos produzindo no Rio Grande do Sul. A companhia emprega cerca de 3.700 funcionários e movimenta uma cadeia de fornecedores que geram milhares de empregos indiretos. Na fase de construção do novo complexo industrial foram criados cerca de 300 empregos e agora irá empregar em torno de mais 400 pessoas.