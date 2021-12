BM forma tenentes e recebe armamentos e 85 viaturas nesta quinta, dia 16

Nesta quinta-feira (16/12), às 11h30min, a Brigada Militar realiza a cerimônia de formatura do Curso Básico de Administração Policial Militar (CBA). Serão 73 alunos sargentos promovidos ao posto de tenente, sendo 57 homens e 16 mulheres. O evento ocorre no estádio General Cypriano da Academia de Polícia Militar, no complexo do Departamento de Ensino, em Porto Alegre.

No mesmo local, às 12h30min, a corporação receberá armamentos e 85 viaturas semiblindadas. Alguns já são veículos adquiridos com recursos anunciados no programa Avançar na Segurança. O governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, participam das solenidades.

