PIB estadual do terceiro trimestre de 2021 será divulgado nesta quinta, dia 16

Os números do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul relativos ao terceiro trimestre de 2021 serão divulgados na quinta-feira (16/12), às 14h.A apresentação será pelo canal da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) no Youtubee poderá ser acompanhada por qualquer interessado. Ao final da divulgação, serão respondidas perguntas da imprensa.

O cálculo é uma referência ao desempenho dos diferentes setores econômicos do Estado e os comparativos com os resultados do país. Os dados foram elaborados por técnicos do Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à SPGG, a partir de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Aviso de pauta

O quê: divulgação do PIB do RS do terceiro trimestre de 2021

Quando: quinta-feira (16/12), às 14h

Plataforma:canal da SPGG no Youtube

Confirmação de participação para imprensa:[email protected]ou pelo whatsapp (51) 99618-5501