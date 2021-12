Maurílio, dupla de Luiza, está em estado grave após sofrer parada cardíaca

O cantor Maurílio, que faz dupla com Luiza, sofreu parada cardíaca e está internado em estado grave na UTI do hospital Jardim América, em Goiânia. O músico passou mal no palco, na noite de terça-feira (14/12), enquanto gravava participação no DVD de Zé Felipe e Miguel.

As informações foram confirmadas pela a assessoria de imprensa e através de um boletim hospitalar: “Maurílio Delmont Ribeiro, paciente em leito de UTI desta unidade apresentando quadro grave, em ventilação mecânica, tendo todos os suportes intensivos. Sem previsão de alta”

Nas redes sociais da dupla, a assessoria divulgou uma nota onde pede orações e informa que os shows que estavam previstos para os dias 17 e 18 de dezembro foram cancelados. A cantora Luiz também se manifestou: “Por favor, orem. Só isso que eu peço com toda humildade do mundo”, diz um trecho da publicação.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.