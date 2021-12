Pela terceira semana consecutiva, Estado não emite Avisos e Alertas

O avanço da imunização e a estabilização do quadro da pandemia no Rio Grande do Sul fizeram com que, pela terceira semana consecutiva, o governo do Estado não emitisse nenhum Aviso ou Alerta, com base no acompanhamento de indicadores realizado a partir do Sistema 3As de Monitoramento. A informação foi divulgada após reunião do Gabinete de Crise, realizada nesta quarta-feira (15/12), coordenada pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior.

Na última semana, houve redução de 45 confirmados em leitos clínicos (-18,8%) e 22 em UTI (-8,5%). Consolidando os primeiros 15 dias de dezembro, a queda fica ainda mais acentuada com redução de 238 pacientes confirmados com Covid-19, entre leitos clínicos e UTI, totalizando queda de 35%.

Como resultado dessa melhora, chega-se a um total de 432 internados por Covid-19, o menor número desde 9 de Junho de 2020. Caso sejam contabilizados também os casos suspeitos, é o menor valor desde 16 de maio do ano passado.

Durante a reunião do Gabinete de Crise, também foi apresentado estudo com atualizações sobre o excesso de óbitos e taxa de mortalidade no país. Considerando o período da pandemia de 15 de março de 2020 a 13 de novembro de 2021, o Rio Grande do Sul apresenta o segundo menor excesso proporcional de óbitos do país. O levantamento é feito a partir de dados obtidos em parceria com a Vital Strategies e a Impulso sobre a diferença do número de mortes por causas naturais em comparação com as esperadas para o mesmo período. Apenas Piauí teve menor excesso proporcional do que o RS.

