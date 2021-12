Estado apresenta Sistema GESeg, plataforma para expandir análise automática de dados no combate ao crime

O programa RS Seguro apresenta oficialmente, nesta quinta-feira (16/12), o Sistema GESeg. Desenvolvido pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Procergs), a plataforma representa uma revolução no uso de ciência de dados na análise de indicadores criminais no RS.

Aberta à imprensa, a apresentação da ferramenta será na abertura da reunião mensal da Gestão Estatística da Segurança Pública (GESeg), às 14h, no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini, na capital. Participam o governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, além de operadores de segurança dos 23 municípios priorizados pelo RS Seguro.

Aviso de pauta

O quê: apresentação do Sistema GESeg

Quando: quinta-feira (16/12), às 14h

Onde: Salão Alberto Pasqualini - Palácio Piratini