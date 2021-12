Estado firma convênio para implantação de usina de asfalto para municípios do Alto Irani

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade assinou, nesta terça-feira, 14, convênio para a implantação de mais uma Usina de Asfalto em Santa Catarina, por meio do programa SC Mais Asfalto. A nova estrutura, que será construída em Ipuaçu, atenderá os municípios do Alto Rio Irani, no Oeste: Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, São Domingos e Ipuaçu.

Serão destinados R$ 10,7 milhões para equipar a usina, que produzirá asfalto para pavimentar vias locais responsáveis pelo escoamento da produção agrícola da região. Ao todo, os municípios somam cerca de 2 mil quilômetros de estradas rurais, a maior parte de chão batido. Com o investimento, os municípios economizam até 50% em obras de pavimentação.

“Queremos tirar a lama e a poeira da vida das pessoas. Estrada boa é sinônimo de segurança viária, de qualidade de vida para quem precisa se deslocar, de desenvolvimento econômico, graças à melhoria da logística. O Programa SC Mais Asfalto tem o objetivo de facilitar e baratear obras locais, levar pavimentação para todas as regiões”, afirma o secretário de Estado da Infraestrutura Mobilidade, Thiago Vieira.

O Governo do Estado já assinou convênios pelo SC Mais Asfalto para a criação de usinas com os consórcios Mampituba, no Sul do Estado, Conder, no Extremo Oeste e Cisama, na Serra.

"Estamos realizando um sonho, hoje, com a assinatura desse convênio. Porque em breve teremos condições de realizar o sonho de asfaltar estradas investindo muito menos. Faremos muito mais com menos recursos", comemorou a prefeita de Ipuaçu, Clori Peroza.