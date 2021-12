Defesa Civil investe mais R$ 207 mil em kits de transposição para Rio Negrinho

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, David Busarello, assinou nesta terça-feira, 14, mais dois termos de compromisso para a instalação de kits de transposição no município de Rio Negrinho. O investimento do Governo do Estado nestes itens supera os R$ 207 mil. Serão instalados dois equipamentos para atender as comunidades da Fazenda Souza Cruz (R$ 147.081,80) e Rio dos Banhados (R$ 60.170,90).

O ato contou com a presença do prefeito de Rio Negrinho, Caio César Treml, do deputado estadual Fernando Kreling e de vereadores do município. “Temos muito a agradecer pois são demandas muito esperadas pela nossa comunidade”, afirmou o prefeito.

Os investimentos do Governo do Estado, por meio da Defesa Civil, nos últimos dois meses apenas no município de Rio Negrinho ultrapassam a marca de R$ 500 mil. Além dos atos desta terça-feira, foram repassados pelo órgão outros R$ 294 mil, em outubro, também para dois kits de transposição.

“Com essas ações, a comunidade tem garantido o acesso livre com estruturas acima da cota de enchente, ou seja, mais seguro”, afirmou o chefe da Defesa Civil, David Busarello.

“A Defesa Civil tem atuado em várias frentes e tudo isso só é possível graças ao trabalho sério, participativo e transparente do Governo Moisés. As ações do Governo do Estado na economia de recursos tem feito toda a diferença para a sociedade. Programas como o Governo sem Papel, o enxugamento da máquina administrativa e a revisão de contratos permitiram mais de R$ 640 milhões em redução de custos. E justamente através dessa economia conseguimos atender cada vez mais as demandas dos municípios e assim, vermos o nosso estado de Santa Catarina avançar em vários quesitos”, completou Busarello.