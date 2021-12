Gente Catarina: Estado estuda implantar e renovar unidades do Sine em cidades da Serra

Representantes do Sistema Nacional do Emprego de Santa Catarina (Sine), órgão integrado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), esteve na Serra Catarinense na última segunda-feira, 13, para visitar cinco municípios com menores indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Santa Catarina. A visita, que está relacionada ao Programa Gente Catarina, teve o objetivo de apresentar aos representantes municipais tratativas para implantação e renovação de unidades do Sine.

A comitiva do Sine/SDE, coordenada pelo diretor de Emprego e Renda, Diego Goulart , esteve em Urupema, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, São Joaquim e Bom Jardim da Serra. “Após essa ação, nós concluímos a primeira etapa do Programa Gente Catarina que envolvia esses municípios da Serra”, explica Goulart.

Em Bom Jardim da Serra, São Joaquim e Campo Belo do Sul, que já possuem unidades do Sine, a comitiva se encontrou com autoridades para discutir as tratativas para a renovação do acordo, fortalecendo o Sine nestes municípios. Nas cidades de Urupema e Cerro Negro, a visita foi para discutir ações para a implantação de unidade. O acordo para finalização da primeira etapa da implantação nestes municípios deve ser realizado no próximo ano, com previsão em janeiro, faltam apenas ajustes técnicos e agendas para a assinatura.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A comitiva foi recepcionada por prefeitos de algumas cidades e autoridades. Participaram também equipes técnicas dos municípios para discutir ações de potencialização do desenvolvimento econômico, por meio do Sine.

Sine passa integrar o Programa Gente Catarina

No início de novembro, a Diretoria de Emprego e Renda da SDE passou a fazer parte das ações do Programa Gente Catarina. A ideia principal é ampliar as ofertas de emprego nas cidades por meio do Sine e realizar ações como feirões do emprego, colhimento de informações do mercado de trabalho para vocacionar a economia local, estudos e necessidades de cursos de qualificação profissional, fomento da economia solidária e do artesanato.

O que é o programa Gente Catarina

O Governo do Estado lançou, em setembro, o programa Gente Catarina, que consiste na atuação integrada de diversos órgãos estaduais, para elevar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nos 61 municípios que apresentam os menores indicadores. As ações serão focadas nas áreas que mais impactam na qualidade de vida dos moradores, como geração de renda, evasão escolar, mortalidade infantil e morte prematura.

Texto: jornalista Pablo Mingoti