Estado lança projeto Tudo Fácil Empresas nesta quarta, dia 15

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), realiza, na quarta-feira (15/12), às 9h, no Palácio Piratini, o lançamento do Tudo Fácil Empresas.

O Tudo Fácil Empresas foi um projeto construído no ambiente do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede) e DescomplicaRS, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) e Sebrae-RS. O projeto prevê a abertura de empresas em até 10 minutos para empreendimentos de baixo risco. O projeto será lançado em Porto Alegre e expandido para o interior do Estado a partir de 2022.

O governador Eduardo Leite, os secretários Claudio Gastal (SPGG) e Edson Brum (Desenvolvimento Econômico), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e conselheiros do Cede estarão presentes. O evento será transmitido nos canais oficiais do governo do Estado.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do Tudo Fácil Empresas

Quando: quarta-feira (15/12), às 9h

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Plataforma:canal oficial do governo do Estado no Youtube