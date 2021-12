R$ 322 milhões em novos contratos do BRDE serão assinados nesta quarta, dia 15

Com foco em áreas estratégicas ao desenvolvimento econômico e melhorias na infraestrutura urbana, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) assinará, nesta quarta-feira (15/12), um conjunto de operações que somam R$ 322 milhões em novos investimentos no Rio Grande do Sul.

Reunindo setores como cooperativas, empresas geração de energia com fontes renováveis, complexos turísticos e prefeituras, o ato contará com a participação do governador Eduardo Leite, secretários, diretores do banco, prefeitos e representantes das empresas e cooperativas. O BRDE deverá concluir 2021 se aproximando da marca de R$ 1,3 bilhão em financiamentos apenas para o RS.

Aviso de pauta

O quê: assinatura de novos financiamentos do BRDE

Quando: quarta-feira (15/12), às 10h

Local: Salão Alberto Pasqualini - Palácio Piratini