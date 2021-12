Estado lança edital para manutenção da iluminação da Serra do Rio do Rastro

Mais um passo importante para a conservação da Serra do Rio do Rastro foi realizado nesta terça-feira, 14. Após a conclusão da maior obra de engenharia para a contenção de encostas já realizada em Santa Catarina, o Estado lançou o edital de licitação para manutenção das instalações elétricas da iluminação pública da rodovia SC-390, entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra. O valor total do investimento é de R$ 463 mil.

Entre os serviços previstos, estão a manutenção corretiva, o fornecimento de reposição de peças, ferramentas e materiais, a substituição de todas as luminárias de iluminação pública atuais por luminárias de tecnologia LED, revisão completa dos postes metálicos localizados ao longo do trecho e seus componentes internos, entre outros.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira, lembra que a Serra do Rio do Rastro é um dos principais cartões-postais de Santa Catarina, “Estamos trabalhando para valorização desse importante patrimônio. Além da iluminação, que estamos lançando hoje, o próximo passo será a finalização do projeto para a recuperação do pavimento de concreto da rodovia”, destacou.

Depois de escolhida a empresa e dada a ordem de serviço, o prazo para a conclusão dos serviços é de 90 dias.

Abertura da licitação

O edital será realizado de maneira eletrônica. Para participar, os interessados deverão estar inscritos no sistema de Cadastro Central de Fornecedores do Estado de Santa Catarina. O procedimento para tanto encontra-se disponível no linkhttp://portaldecompras.sc.gov.br, na aba “Fornecedores”.

As propostas deverão ser cadastradas até as 16h45min do dia 18 de janeiro de 2022. A abertura ocorrerá no mesmo dia, às 17h. O edital está disponível para consulta nos sites: www.portaldecompras.sc.gov.br, na aba Busca Detalhada de Editais, ou no www.sgpe.sea.sc.gov.br, na aba Consulta De Processos ou no Portal de Licitações no site da SIE.

Abertura do tráfego

O tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro foi liberado na última quinta-feira, 9 de dezembro. Um dos pontos turísticos mais bonitos de Santa Catarina passou por melhorias em 25 pontos críticos, onde eram comuns os deslizamentos de terra e rochas.

Além dessas ações estruturantes, foram feitas a retirada de blocos rochosos e outros materiais que estavam soltos. Também foram colocadas telas metálicas de alta resistência com grampos, para evitar quedas de bloco e movimentação de massa, problemas que eram frequentes na rodovia.