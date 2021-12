Ávine Vinny, do hit ‘Coração Cachorro’, é preso em Fortaleza

O cantor Ávine Vinny foi preso na noite desta segunda-feira (13/12), em Fortaleza, por ameaçar a ex-mulher, Laís Holanda. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Mulher, na capital cearense.

Informações iniciais apontam que ele ameaçou a ex-mulher dele, Laís Holanda. Segundo a assessoria do cantor, “houve uma discussão verbal e em breve ele será liberado”. O G1 solicitou mais esclarecimentos à Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Ávine Vinny ficou nacionalmente conhecido pela música “Coração Cachorro (Late Coração)”, gravada ao lado de Matheus Fernandes e inspirada na canção de James Blunt.

Carreira

Ávine Vinny iniciou a carreira na banda “Xé Pop”, aos 20 anos. Hoje em carreira solo, o cantor é contratado da Vybbe, produtora de Xand Avião. Ao seguir carreira solo, conseguiu destaque no forró, e seu primeiro sucesso nacional foi “Coração Cachorro”, neste ano.

Lançado em 2021, o forró tem um refrão com a melodia de “Same mistake”, balada do músico britânico James Blunt gravada em 2007. Os autores da música, inclusive, fizeram acordo com Blunt e cederam 20% da renda da canção ao inglês.

Os autores do forró brasileiro, até então, admitiram a inspiração, mas negaram que houvesse plágio.

