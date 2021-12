Câmara aprova projeto que prevê subvenção econômica da Conta de Desenvolvimento Energético; acompanhe

Sessão do Plenário da Câmara dos Deputados - (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 712/19, do Senado, que prevê subvenção econômica da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para subsidiar as tarifas de consumidores de energia elétrica de distribuidoras com mercado pro?prio anual inferior a 350 GWh.

O texto aprovado é um substitutivo da deputada Geovania de Sá (PSDB-SC), que inclui emenda para prorrogar, até 2040, a compra de energia elétrica gerada por termelétricas movidas a carvão mineral em Santa Catarina.

Devido às mudanças, a matéria retorna ao Senado para nova votação.

