Governador Leite recebe embaixador do Reino Unido no Brasil

Leite entregou ao diplomata material com as ações do Rio Grande do Sul dentro da agenda ambiental - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebeu, na tarde desta segunda-feira (13/12), no Palácio Piratini, o embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wilson. O diplomata, que visitou pela primeira vez o Rio Grande do Sul, foi recebido com honras militares.

Wilson e Leite falaram sobre a aproximação das relações entre o Estado e o Reino Unido, especialmente em pautas ambientais. O diplomata destacou a participação do governador na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP26), que ocorreu em novembro, em Glasgow, na Escócia.

Leite entregou ao embaixador um material com as ações do Rio Grande do Sul dentro da agenda do ambiente e destacou a energia renovável como um caminho para a redução da emissão de carbono e uma oportunidade para o desenvolvimento econômico.

“No Rio Grande do Sul, temos 80% da energia de matriz renovável, sendo mais de 20% de energia eólica, ainda com um grande potencial de expansão. A preocupação com o ambiente, além de uma necessidade do ponto de vista climático e de preservação, é uma oportunidade para atrair investidores que queiram se estabelecer em um local onde possam produzir desde a origem de forma sustentável e com consciência ambiental, algo que já é buscado e valorizado pelo consumidor final”, disse o governador.

Também acompanharam a reunião no Gabinete do Governador o chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, e o chefe da Casa Militar, coronel Júlio César Rocha Lopes.

No fim do encontro, o governador presenteou o embaixador com um livro sobre a cultura gaúcha. Wilson fica em Porto Alegre até esta terça-feira (14/12), e visitará a unidade da GKN, indústria britânica de autopeças. Da capital gaúcha, segue para São Paulo.