Deputados chamam atenção para desastre causado por chuvas no sul da Bahia

Na sessão do Plenário desta segunda-feira (13), deputados baianos chamaram a atenção para o desastre causado por chuvas intensas no sul do estado. Levantamento da Defesa Civil da Bahia aponta 10 mortos, 267 feridos e 6,3 mil desabrigados. Cerca de 50 municípios declararam emergência. São 220 mil atingidos pelos temporais.

A deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) agradeceu os esforços das campanhas para arrecadar donativos para os atingidos. “O governo do estado já tomou as medidas cabíveis, já criou um grupo de crise para o enfrentamento dessa circunstância que, em meio à pandemia, nós temos um verdadeiro furacão que assola e que destrói aquelas cidades. A minha solidariedade ao povo do extremo sul e do sul baiano”, disse.

Ela lamentou, no entanto, a hostilidade da equipe de segurança do presidente Jair Bolsonaro contra uma equipe da TV Bahia. “As equipes de reportagem que visitavam os locais, as cidades, tiveram que, ao lado das vítimas, que já são nove, assistir a um episódio dantesco de agressão à imprensa”, afirmou.

No exercício da presidência da sessão, o deputado Charles Fernandes (PSD-BA) também exaltou os esforços das autoridades diante das chuvas. “Logo iremos sair dessa situação, não só com a determinação do nosso povo, com o trabalho de todos os deputados da Bahia, dos prefeitos e do governador, que instalou um comitê de crise na região sul da Bahia, para que possamos atender aquelas cidades atingidas”, declarou.

O deputado Uldurico Junior (Pros-BA), que vai ser o líder do Pros em 2022, também assumiu a presidência da sessão para prestar solidariedade aos baianos. “Quero agradecer de coração a todos os que vêm colaborando neste momento tão difícil por que a minha região vem passando”, disse.

Ele destacou que o governo do estado abriu crédito aos pequenos comerciantes que perderam seus negócios e ressaltou a atuação do setor privado, como a rede Magazine Luiza, que distribuiu colchões, geladeiras e fogões.

Uldurico Junior destacou a abertura de crédito para comerciantes atingidos pelas chuvas - (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

Uldurico Junior também afirmou que vai usar suas emendas parlamentares para atender às prefeituras afetadas.

Esforço conjunto

O deputado General Peternelli (PSL-SP) afirmou que há articulação entre todas as esferas na busca de uma solução para mitigar os efeitos da chuva. “Este caso do sul da Bahia é um bom exemplo de que todos nós temos que estar unidos pelo bem comum da população brasileira: governo federal, governo estadual e municípios que, juntos, buscam sanar e melhorar todas as condições em que acabaram ficando essas famílias”, disse.

Para o deputado José Rocha (PL-BA), é importante avaliar os impactos do desastre. “Nós temos lá uma situação que nos deixa muito constrangidos, com perdas de vidas humanas, com o comércio desestruturado, com pessoas sofrendo muito pelos estragos que as chuvas têm levado ao meio ambiente e às casas de familiares”, lamentou. Ele prestou solidariedade às famílias.

Já o deputado Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) pediu orações em nome dos baianos afetados pelas chuvas.

Minas Gerais

O deputado Rogério Correia (PT-MG) alertou que a chuva tem feito estragos também em Minas Gerais e cobrou mais empenho do governo federal.

“O governo anunciou para o sul da Bahia uma verdadeira miséria que não se compara nem ao que ele gasta nos cartões corporativos, nem ao Leite Moça, nem às compras que faz neste cartão para as Forças Armadas brasileiras. Então, a ajuda realmente fica muito aquém daquilo que necessita a população em um momento como este”, criticou.