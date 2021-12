Estado e White Martins assinam memorando de entendimento para implementação de programa Hidrogênio Verde

O governo do Estado e a empresa White Martins assinam, nesta terça-feira (14/12), às 18h30, memorando de entendimento para implementação do programa Hidrogênio Verde – Construir e desenvolver energias renováveis no RS. O evento será no Palácio Piratini, com transmissão nos canais oficiais do governo Estado.

O governador Eduardo Leite, o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, estarão na cerimônia, assim como o diretor-executivo de Negócios da White Martins, Mário César Simon, demais integrantes da empresa, secretários de Estado, deputados e representantes da sociedade.

Aviso de pauta

O quê: assinatura de memorando de entendimento entre Estado e White Martins

Quando: terça-feira (14/12), às 18h30

Onde: Salão Alberto Pasqualini - Palácio Piratini

Plataforma:canal oficial do governo do Estado no Youtube