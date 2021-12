Comissão debate criação do Dia Nacional do Laboratórios Clínicos

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (14) a criação do Dia Nacional dos Laboratórios Clínicos, a ser comemorado em 14 de junho. A data é uma alusão ao dia de nascimento de Karl Landsteiner, médico e cientista austríaco que recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1930 por sua descoberta dos grupos sanguíneos humanos, um dos exames laboratoriais mais realizados no mundo.

A Lei 12.345/10 determina que toda data comemorativa seja objeto de projeto de lei, acompanhado de comprovação da realização de consultas e/ou audiências públicas a amplos setores da população.

O debate atende a requerimento do deputado Luiz Antônio Teixeira Jr (PP-RJ). “Em situações críticas de saúde ou de risco elevado de comprometimento ou mesmo de perda da vida, recorre-se aos recursos disponíveis nos laboratórios clínicos. A mais recente delas é a pandemia que está presente em todo País, para a qual os exames laboratoriais passaram de serem úteis para serem essenciais”, afirma o parlamentar.

Foram convidados:

- Carlos Roberto Audi Ayres, representante do Sindicato dos Laboratórios do Paraná;

- Humberto Marques Tibúrcio, representante do Grupo Mineiro da Qualidade no Laboratório ;

- Lenira Da Silva Costa, representante do Conselho Federal de Farmácia ;

- Luiz Fernando Barcelos, representante da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas ;

- Luiz Fernando Ferrari Neto, representante da Federação dos Hospitais Clinicas e Laboratórios do Estado de São Paulo; e

- Mauro Terra, representante do Conselho Federal de Biomedicina.

O debate será realizado às 16 horas, em plenário a ser definido. O público pode acompanhar o debate e participar da discussão pela internet.