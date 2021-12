Comissão discute porte de arma de fogo para mulheres sob medida protetiva

Proposta altera o Estatuto do Desarmamento - (Foto: Depositphotos)

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (14), às 15h30, para debater a possibilidade de porte de arma de fogo para mulheres sob medida protetiva.

Foram convidados para falar representantes de associações e sindicatos de delegados, de instituições que lutam pela paz e pelo fim da violência contra as mulheres, dentre outros. Confira aqui a lista completa de convidados.

O deputado Delegado Antônio Furtado (PSL-RJ) explica que o objetivo do debate é discutir sobre o projeto de lei 6278/19, que altera o Estatuto do Desarmamento para autorizar o porte de arma de fogo para as mulheres sob medida protetiva devidamente decretada por ordem judicial. "Mulheres armadas e preparadas são mulheres mais seguras", garante o deputado, ao citar um índice relacionado à queda na violência contra mulheres na cidade de Orlando (EUA), na década de 60, quando houve um curso de uso de armas de fogo para legítima defesa direcionado a mulheres.

O debate ocorrerá no plenário 14 e será transmitido pelo portal e-Democracia.