Comissão debate presença dos povos indígenas na formação da cultura brasileira

Censo de 2010 identificou a presença de 305 etnias indígenas diferentes no Brasil - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (14) sobre o papel dos povos indígenas na formação da cultura brasileira.

O debate será realizado às 16 horas, no plenário 5, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

O deputado Waldenor Pereira (PT-BA), que propôs a realização da audiência, lembrou que o Censo 2010 investigou pela primeira vez o número de etnias indígenas, encontrando 305 povos diferentes.

"Do total de indígenas declarados ou considerados, 672,5 mil (75%) declararam o nome da etnia, 147,2 mil (16,4%) não sabiam e 53,8 mil (6%) não declararam. A maior etnia é a Tikúna, com 6,8% da população indígena. O Brasil tem 896,9 mil indígenas em todo o território nacional, somando a população residente tanto em terras indígenas (63,8%) quanto em cidades (36,2%), de acordo com o Censo", disse o deputado.

Anda segundo o deputado, foram identificadas 274 línguas, sendo a Tikuna a mais falada (34,1 mil pessoas). Dos 786,7 mil indígenas de 5 anos ou mais, cerca de 33% falam uma língua indígena e 76,9% falam português .

"Nossas verdadeiras raízes foram criadas por uma cultura que já ocupava o solo brasileiro muito antes da chegada dos estrangeiros/portugueses: a cultura, os costumes, as expressões artísticas (usada em diferentes rituais), o uso das ervas e plantas medicinais, os conhecimentos sobre a natureza (plantio e colheita), a música, os cantos e as danças folclóricas e as festas populares indígenas", observou o deputado.

Debatedores

Foram convidados para o debate, entre outros, o escritor e professor indígena Daniel Munduruku; o xamã e líder do povo indígena Yanomami Davi Kopenawa Yanimami; e a artista plástica e comunicadora Daiara Tukano, fundadora da Rádio Yandê.