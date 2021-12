Encontro na Câmara comemora parceria entre Brasil e China

A Câmara dos Deputados promove nesta terça-feira (14) um encontro para formalizar, no âmbito do Congresso Nacional, o anúncio das comemorações do Ano Novo Chinês e o lançamento do calendário dos eventos sino-brasileiro e, ainda, a apresentação da medalha Ibrachina. O objetivo de reconhecer a importância do imigrante chinês e o intercâmbio cultural e comercial das nações.

O evento "Brasil e China: Uma parceria além do comércio" será realizado às 14 horas, no Auditório Nereu Ramos.