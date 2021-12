Estado entrega 26 máquinas pesadas a 25 municípios

"Essa entrega é fruto da boa parceria com a bancada federal, com contrapartida de quase R$ 10 milhões do Estado", disse Leite - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), realizou, na manhã desta segunda-feira (13/12), a primeira etapa da entrega de maquinário a prefeituras. Foram 26 máquinas pesadas para 25 municípios.

O governador Eduardo Leite e a secretária da Agricultura, Silvana Covatti, participaram da cerimônia realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O lote entregue nesta etapa era formado por 16 patrolas motoniveladoras e 10 pás carregadeiras. No total de todas as entregas, os equipamentos somarão investimento de R$ 42,25 milhões, sendo R$ 32,91 milhões de recursos de emenda parlamentar da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados e R$ 9,34 milhões de contrapartida do Estado.

"Essa entrega é fruto de uma boa parceria com a bancada federal gaúcha, com contrapartida de quase R$ 10 milhões do Estado. Estamos adquirindo maquinário que faz diferença para os municípios, na medida em que servirá para fazer toda a manutenção das estradas rurais, consequentemente melhorando o escoamento da produção, o acesso da população da zona rural a serviços das escolas, unidades de saúde e hospitais. Com as pás carregadeiras, nossos trabalhadores rurais poderão construir açudes ou microaçudes e fazer intervenções que ajudem na produção. É um conjunto de equipamentos que faz diferença no ponto de vista econômico e na qualidade de vida de quem vive no campo. E, por isso, ressaltamos e agradecemos o esforço e a dedicação da bancada federal gaúcha nessa conquista”, disse o governador.

Lote entregue no parque Assis Brasil incluiu 10 pás carregadeiras - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Foram entregues 16 patrolas motoniveladoras - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Leite ainda lembrou que, durante o período de maior dificuldade financeira enfrentada pelo RS, foi a bancada federal gaúcha que garantiu as principais entregas para a população. “Foi por meio de emendas e de articulação da bancada que se viabilizou entregas de maior impacto e relevância, de uma forma articulada”, detalhou.

Os municípios estão recebendo as máquinas por meio de cessão de uso de bens, para serem utilizados na implementação e ampliação de políticas públicas agrícolas que atendam às demandas das regiões contempladas.

“Esse é o resultado de um esforço conjunto dos poderes Executivo e Legislativo que reconhecem toda a dedicação e trabalho do produtor rural gaúcho. Essas máquinas são essenciais para os municípios que têm a agropecuária como base da sua economia”, disse a secretária Silvana, ao lembrar que o Estado investirá, em 2022, outros R$ 39,15 milhões em maquinários, dentro do Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural, para auxiliar prefeituras na melhoria dos acessos a propriedades rurais, facilitando o escoamento da produção.

"Essas máquinas são essenciais para os municípios que têm a agropecuária como base da sua economia”, disse a secretária Silvana - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Prefeito de Pedras Altas, Luiz Alberto Soares Perdomo destacou que a motoniveladora recebida pelo município será sinônimo de desenvolvimento ao proporcionar a manutenção preventiva e corretiva das estradas vicinais. “Temos mais de mil quilômetros de estradas no município. Essa máquina vai contribuir muito com a infraestrutura rural”, detalhou.

Prefeita de Santa Tereza, Gisele Caumo agradeceu o apoio dos deputados e do Estado. “Jamais nosso município teria condições de arcar com o preço de uma máquina pesada como essa”, disse Gisele. Uma motoniveladora, a partir de agora, se somará à frota da prefeitura de Santa Tereza.

A segunda etapa de entrega de máquinas pesadas – escavadeiras hidráulicas e rolos compactadores – está prevista para janeiro de 2022. A terceira etapa, que compreende a entrega de kits agrícolas, ainda não tem data para ocorrer.

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, secretários de Estado, prefeitos, deputados estaduais e federais também estiveram presentes na cerimônia. O deputado Giovani Cherini, líder da bancada federal gaúcha, representou o grupo de deputados que atuou no processo. "É dever da bancada federal viabilizar grandes coisas aos municípios, já que eles não têm como bancar. Como os preços das máquinas se estabilizaram e a Secretaria da Agricultura conseguiu fazer as licitações, agora, felizmente, chegou o momento de entregar estas máquinas de grande importância aos municípios”, disse.

Municípios contemplados e o equipamento que receberá:

Sarandi - patrola motoniveladora

Cruz Alta - patrola motoniveladora

Vila Maria - patrola motoniveladora

Pelotas - patrola motoniveladora

Pedras Altas - patrola motoniveladora

Rio Grande - patrola motoniveladora

Itaqui - patrola motoniveladora

Agudo - patrola motoniveladora

Paverama - patrola motoniveladora

Anta Gorda - patrola motoniveladora

Dom Pedrito - patrola motoniveladora e pá carregadeira

Itatiba do Sul - patrola motoniveladora

Miraguaí - patrola motoniveladora

Três Passos - patrola motoniveladora

Nova Bassano - patrola motoniveladora

Santa Tereza - patrola motoniveladora

Charqueadas - pá carregadeira

Canudos do Vale - pá carregadeira

Ibirubá - pá carregadeira

Dom Feliciano - pá carregadeira

Bom Retiro do Sul - pá carregadeira

Santa Cruz do Sul - pá carregadeira

Bossoroca - pá carregadeira

Caiçara - pá carregadeira

Roca Sales - pá carregadeira