Comissão de Cultura debate reconstrução do Museu Nacional

Incêndio em 2018 destruiu grande parte do acervo do Museu Nacional - (Foto: Tania Rego/Agencia Brasil)

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (14) para discutir a reconstrução do Museu Nacional. O debate será realizado às 15 horas, no plenário 8.

O Museu Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), é a mais antiga instituição científica do Brasil e, até setembro de 2018, figurou como um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas.

A deputada Benedita da Silva (PT-RJ), que propôs a realização da audiência, lembrou que, em 2 de setembro de 2018, um incêndio de grandes proporções atingiu a sede do Museu, destruindo a quase totalidade do acervo em exposição.

"Em 2019, o Museu Nacional teve disponível uma verba de R$ 85,4 milhões para uso nas obras de recuperação do acervo e infraestrutura. Essa verba foi recebida após a repercussão do incidente, que provocou manifestações denunciando o descaso do governo federal com a cultura e o patrimônio histórico e cultural brasileiro, agravado com a pandemia do Covid-19 a partir de 2020", disse a deputada.

Debatedores

Foram convidados para o debate:

- a reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho;

- o diretor do Museu Nacional, Alexandre Kellner; e

- a arquiteta gerente executiva do projeto de reconstrução do Museu Nacional, Lucia Coelho Gomes Fernandes Basto.