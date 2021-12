Comissão rejeita projeto sobre envio de material didático a alunos de escolas públicas

Deputada Professora Rosa Neide, relatora do projeto de lei - (Foto: Reila Maria/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados rejeitou projeto de lei que obriga as escolas públicas a enviar material pedagógico a seus alunos e aos responsáveis por meio eletrônico ou impresso durante o período de calamidade pública decorrente da Covid-19.

O PL 1447/20 é do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) e foi relatado pela deputada Professora Rosa Neide (PT-MT), que deu parecer contrário.

Ela afirmou que a medida proposta pelo deputado já foi inserida na Lei 14.040/20, que é posterior à apresentação do projeto.

Entre outros pontos, a lei normatizou a oferta de atividades pedagógicas não presenciais a todos os estudantes e profissionais da educação até o final deste ano. A medida foi complementada por uma resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE), que regulamentou a lei.

“Certamente cabe louvar a intenção do autor do projeto. No entanto, considera-se que a proposição trata de matéria já contemplada na legislação aprovada”, disse Neide.

Como foi rejeitado na única comissão designada para analisar o mérito, o projeto será arquivado. A menos que haja recurso ao Plenário da Câmara contrário ao arquivamento.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei