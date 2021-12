Ataque a tiros deixa cinco mortos no Grande Rio

Um ataque a tiros deixou cinco mortos e dois feridos em um bar em Itaboraí, no Grande Rio, segundo informações da Polícia Civil. De acordo com a Polícia Militar, cinco homens armados desceram de um veículo, atiraram nas vítimas que estavam no estabelecimento e depois fugiram.

O caso ocorreu ontem (12) em um bar na Rua José Leandro, no bairro Retiro São Joaquim. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

Uma perícia foi realizada no local e imagens de segurança estão sendo analisadas para identificar os autores do crime, cujas causas ainda são desconhecidas.