Indicador do mercado de trabalho atinge menor nível desde abril

IAEMP busca antecipar tendências do mercado de trabalho no país nos próximos meses (Foto: Diones Roberto Becker)

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEMP), medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), recuou 4,1 pontos de outubro para novembro, atingindo 83 pontos, o menor patamar desde abril deste ano (78,9 pontos).

O IAEMP busca antecipar tendências do mercado de trabalho no país nos próximos meses, com base em entrevistas com consumidores e com empresários da indústria e dos serviços.

Em novembro, os sete componentes do IAEMP tiveram queda, com destaque para a situação atual dos negócios no setor de serviços e o emprego previsto na indústria.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.