AL-RS aprova programa que prevê bolsa de R$ 150,00 mensais para 80 mil estudantes do ensino médio

Estimativa do Governo do Estado é atender cerca de 80 mil estudantes de 15 a 21 anos (Foto: Diones Roberto Becker)

O programa ‘Todo Jovem na Escola’ – que pagará uma bolsa de R$ 150,00 mensais para alunos de baixa renda familiar – foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa (AL-RS). O objetivo é reduzir o impacto da pandemia na rede estadual, bem como prevenir o abandono e a evasão escolar, além de incentivar que os alunos concluam o ensino médio.

A Secretaria Estadual da Educação (SEDUC) creditará o auxílio financeiro no Cartão Cidadão da Família. Ao todo, serão atendidos cerca de 80 mil estudantes de 15 a 21 anos. O investimento total do Governo do Estado é de R$ 180 milhões até dezembro de 2022.

Entre os requisitos para receber a bolsa, estão: atender aos critérios de renda do CadÚnico e ter Cartão Cidadão; estar regularmente matriculado no ensino médio da rede estadual de ensino; engajamento estudantil mensal de 80% ou mais nas atividades escolares; e participação regular em avaliações e ações promovidas pela SEDUC.

O primeiro pagamento da bolsa estudante está previsto para 20 de dezembro, retroativo aos meses de outubro e novembro (R$ 300,00), e o de dezembro, para 20 de janeiro de 2022, desde que o aluno cumpra os requisitos de frequência e engajamento estudantil.

