Governo do Estado recebe primeiras medições e inicia pagamentos para acelerar obras nas rodovias federais

O Governo do Estado iniciou os aportes financeiros para dar celeridade às obras nas rodovias federais. Após as primeiras medições entregues pelas empresas e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), foram pagos R$ 7,4 milhões referentes aos trabalhos nas BRs 163, 280 e 470. Outros cerca de R$ 12 milhões serão pagos nos próximos dias, conforme as medições apresentadas pelo órgão federal.

O Governo do Estado, com apoio dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), garantiu até R$ 465 milhões para serem investidos nas BRs 163, 280, 285 e 470 até o ano que vem.

O secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, frisa que a expectativa do Governo é que o aporte financeiro se traduza em maior celeridade nas obras ao longo dos próximos meses. “O Governo do Estado, como resultado da boa gestão dos recursos públicos, já tem os recursos garantidos para fazer os pagamentos. Nós temos pressa na execução das obras, porque as rodovias federais atualmente são o maior gargalo para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina”, afirma.

Os recursos já estão assegurados e os pagamentos ocorrem conforme as comprovações dos avanços nas obras apresentadas pelas empresas e o DNIT, por meio de medições. Ou seja, quanto mais rápido for o ritmo dos trabalhos, maior será a celeridade nos desembolsos por parte do Governo do Estado, à medida em que as medições são apresentadas à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE).

Para 2021, estão empenhados mais de R$ 125,8 milhões. O acordo envolve 15 contratos, 14 deles com valores a serem pagos ainda neste ano. A SIE recebeu a documentação referente a oito dessas medições até agora. Os valores já pagos são de R$ 4.022.243,12 referentes à BR-163, R$ 1.847.734,45 da BR-280 e R$ 1.561.934,08 da BR-470.