Comissão de Meio Ambiente premia nesta terça vencedores do Concurso Inovação e Sustentabilidade

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realiza nesta terça-feira (14) a cerimônia de entrega dos prêmios aos vencedores do 1º Concurso Inovação e Sustentabilidade da Câmara dos Deputados.

O evento está marcado para as 13 horas, no plenário 6, e terá transmissão pelo canal da Câmara no YouTube.

O concurso premia projetos nas áreas de soluções em destinação de resíduos sólidos, em materiais biodegradáveis, energia limpa e bioeconomia. O objetivo da iniciativa é estimular projetos voltados para soluções tecnológicas, inovadoras e sustentáveis, identificando trabalhos de qualidade que visem soluções práticas para alcançar o desenvolvimento sustentável.

Os projetos vencedores foram desenvolvidos por Mayara Regina Fornari, Bruna Maria Hryniewicz e Tatiana Lima Valério, de Curitiba (PR); Fernando A. P. Brucoli, de Cotia (SP); e Thiago Matos Custódio Rodrigues, João Vitor Rezende Costa dos Santos e Gabriel Vieira de Oliveira, do Rio de Janeiro (RJ). Eles receberão uma placa em reconhecimento às propostas apresentadas.