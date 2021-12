Governo do Estado assina contrato para instalação de unidade do Tudo Fácil em Rio Grande

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), assinou nesta sexta-feira (10/12) contrato para a instalação de uma unidade do Tudo Fácil na cidade de Rio Grande. O documento de comodato foi firmado pelo titular da SPGG, Claudio Gastal, pelo diretor da secretaria, Robson Ferreira, e pelo superintendente do Partage Shopping Rio Grande, Celso do Couto.

A unidade do Tudo Fácil será nas dependências do shopping e a previsão para o início das operações é o primeiro semestre do próximo ano.

"O RS foi o primeiro Estado a ter uma central de serviços. Mas depois de 23 anos de criação do Tudo Fácil, só tínhamos unidades em Porto Alegre. Nesta gestão, utilizamos a estratégia de buscar parceiros na iniciativa privada para ampliar o atendimento do serviço para o interior. O Tudo Fácil é uma marca forte, com padrões de qualidade e indicadores de atendimento e somos um Estado premiado na oferta de serviços digitais. Quem sai ganhando com isso é o cidadão", afirma Gastal.

O governo do Estado, por meio da SPGG, já assinou contratos para a abertura de unidades do Tudo Fácil nas cidades de Lajeado, Passo Fundo e Rio Grande.