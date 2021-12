IPE Prev recebe certificação federal de boas práticas de gestão previdenciária

Foi assinado nesta sexta-feira (10/12), no Palácio Piratini, o termo de concessão da Certificação Institucional Pró-Gestão de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE Prev). A assinatura contou com a participação, por videoconferência, do governador Eduardo Leite, que cumpre agenda em São Paulo, do secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, e do diretor-presidente do IPE Prev, José Guilherme Kliemann.

O Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Pró-Gestão RPPS) foi instituído pelo Ministério da Previdência, atual Secretaria da Previdência (SPrev). A finalidade é incentivar os regimes próprios de previdência social a adotarem as melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.

O processo de certificação envolveu 21 entrevistas, quatro dias de auditoria e 24 ações de gestão avaliadas de forma documental e presencial. Na média geral, o IPE Prev alcançou 96% de conformidade com os requisitos especificados.

O governador destacou a responsabilidade do IPE Prev e o reconhecimento da qualidade das práticas adotadas na gestão do instituto. “O compromisso do Estado do Rio Grande do Sul é com a qualidade na gestão em todos os processos. E um futuro melhor passa também pelo correto manejo dos recursos que estão sob responsabilidade do nosso instituto de previdência. Essa certificação é recebida com muita alegria e satisfação, porque evidencia a qualidade do trabalho empenhado pelos nossos servidores técnicos e pela equipe diretiva do IPE Prev na missão de zelar pela boa gestão e aplicação dos recursos, de forma responsável, fazendo a diferença na vida dos servidores que usufruem do nosso instituto”, afirmou Leite.

De acordo com Kliemann, a certificação concedida ao IPE Prev significa o reconhecimento pelos resultados alcançados na implementação das ações nas três dimensões que compõem o programa: controles internos, governança corporativa e educação previdenciária.

Além desse reconhecimento, entre as vantagens da certificação, se destaca a possibilidade de elevar os limites de aplicação em renda fixa e renda variável e investimentos estruturados, previstos exclusivamente para os RPPS que alcançaram os níveis de governança, decorrentes da certificação institucional no Pró-Gestão RPPS, aumentando as possibilidades de aplicação e maiores rentabilidades.

“O IPE Prev chega aos seus 90 anos moderno e renovado, e essa certificação é um reconhecimento de todo o trabalho da nossa equipe engajada, que tanto se dedicou aos objetivos de modernização. Isso significa mais benefícios para a população gaúcha, para os servidores e todos que buscam a proteção social no RPPS”, disse Kliemann.

Para o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, as questões previdenciárias têm sido uma prioridade no Rio Grande do Sul, de forma a garantir maior sustentabilidade para o sistema para o futuro. A cerificação do IPE Prev é um reconhecimento pelos avanços na governança do RPPS do Estado, que agora chega a novo patamar no país.

“O IPE Prev tem uma importância central para a administração pública e para sociedade. É de uma responsabilidade muito grande gerir um patrimônio de mais de 170 mil aposentados, mais de 40 mil pensionistas e 100 mil ativos. Há, portanto, uma parcela muito grande da sociedade diretamente envolvida, além do restante dos cidadãos, já que os recursos públicos são de impostos da sociedade. E é um orgulho para o IPE Prev, para a Fazenda e para o governo do Estado em geral receber essa certificação que mostra o compromisso com a seriedade ao lidar com uma matéria tão sensível como é a previdenciária, sempre pensando no interesse coletivo. Com qualidade técnica espírito público os resultados aparecem, e vão aparecer cada vez mais”, afirmou o secretário.

Também participaram do evento Uira Alcides Gomes Rosa, da ICQ Brasil – entidade certificadora credenciada pela SPrev; André Fernando Janson Carvalho Leite (presidente do Conselho de Administração do IPE Prev); Rodrigo de Castro Silveira (presidente do Conselho Fiscal do IPE Prev); Rúbia Cristina Serrano (diretora de Benefícios do IPE Prev); Gustavo Magalhães Roriz (diretor de Investimentos do IPE Prev); e José Carlos Ferreira Magalhães (diretor de Administração e Finanças do IPE Prev).