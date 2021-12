Governo do Estado lança licitação para pavimentação da SC-156 no Oeste

Será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 10, o edital de licitação para escolher a empresa que ficará responsável pela pavimentação e implantação da rodovia SC-156, entre o município de São Domingos e a divisa com o Paraná. A previsão de investimento por parte do Governo do Estado é de R$ 98 milhões.

O lançamento da licitação ocorre dias após a conclusão do projeto de engenharia rodoviária, que foi elaborado pela Prefeitura Municipal de São Domingos.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, lembra que este é mais um compromisso assumido e honrado pelo governo.

“Essa parceria com o executivo municipal é mais uma mostra de que somos um governo municipalista. Não importa se a cidade é pequena ou se tem centenas de milhares de habitantes. O Governo do Estado está onde estão os catarinenses”, destacou o governador Carlos Moisés, durante o anúncio do certame.

O trecho de 23,4 quilômetros receberá obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente (bueiros e sarjetas), obras complementares, sinalização e meio ambiente. O projeto também contempla uma ponte sobre o Córrego Jacutinga. O prazo para a conclusão é de 18 meses, após assinatura da ordem de serviço.

Abertura da licitação

O edital será realizado de maneira eletrônica. Para participar, os interessados deverão estar inscritos no sistema de Cadastro Central de Fornecedores do Estado de Santa Catarina. O procedimento encontra-se disponível no linkhttp://portaldecompras.sc.gov.br, na aba Fornecedores.

As propostas deverão ser cadastradas até as 14h15 do dia 14 de janeiro de 2022. A abertura ocorrerá no mesmo dia, às 14h30. O edital está disponível para consulta nos sites:www.portaldecompras.sc.gov.br, na aba Busca Detalhada de Editais, ou nowww.sgpe.sea.sc.gov.br, na aba Consulta De Processos ou no Portal de Licitações nosite da SIE.