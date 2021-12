Ranolfo participa de encontro nacional de secretários de Segurança

O vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, participou da 79ª Reunião Ordinária do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), em Brasília. O encontro reuniu secretários estaduais da Segurança de todo o país, na quinta (9/12) e sexta-feira (10/12), na Residência Oficial de Águas Claras.

Para Ranolfo, o encontro do colegiado é uma importante oportunidade para a discussão da segurança nacional. “Aqui podemos verificar as realidades distintas das 27 unidades federativas e discutirmos políticas públicas no combate à criminalidade e também para trocarmos experiências exitosas entre os Estados”, avaliou.

O encerramento das atividades contou com as presenças do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e do vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto. O ministro agradeceu o apoio dos secretários e destacou a integração como peça fundamental. “Tudo tem funcionado bem com o apoio dos senhores. Para mim, o Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública é uma prioridade e é o principal colegiado que eu levo em consideração quando vou tomar minhas decisões”, afirmou.

As reuniões ordinárias ocorrem quatro vezes por ano, podendo haver convocação extraordinária a qualquer tempo. Esta é a terceira reunião presencial, desde agosto. Até então, desde o início da pandemia, os encontros estavam ocorrendo de forma on-line.

O Consesp surgiu em abril de 2003, durante a realização do Encontro Nacional de Secretários de Segurança Pública. O colegiado oferece às secretarias estaduais informações que possam subsidiar a formulação de diretrizes e metas em segurança pública e divulga ações de sucesso dos Estados que possam ser aplicadas por outras unidades da federação.