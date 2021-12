Defesa Civil entrega kit de transposição em Monte Castelo

A Defesa Civil de Santa Catarina entregou nesta quinta-feira, 09, um kit de transposição (ponte) no município de Monte Castelo. A nova estrutura beneficia pelo menos 200 famílias que residem no entorno do Rio de Cima. Com 15 metros de comprimento e seis de largura, a nova estrutura representa um investimento de R$147.081,80.

“Ela substitui a ponte que foi danificada devido às chuvas intensas registradas na região de Monte Castelo em janeiro de 2021”, afirma o coordenador regional da Defesa Civil em Canoinhas, Clodoaldo Ribas Santos. “Ainda temos dois kits que serão entregues na região do Alto Canoinhas e outros cinco previstos para Mafra a partir de janeiro”, complementa.

Nesta semana, o Governo de Santa Catarina, por meio da Defesa Civil, assinou cinco termos de compromisso para instalação de kits de transposição. Em Garuva, as estruturas atenderão as comunidades das comunidades de Três Barras (totalizando R$ 80.541,40 em investimento), Urubuquara (R$ 48.564,40) e Palmital (R$ 48.564,40). Para o município de São Bento do Sul, foi assinado um termo para liberação de um kit na localidade de Rio Vermelho, no valor de R$ 118.640,60.

O chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, David Busarello, reforçou que o Estado vem atuando no sentido de agilizar os processos para a liberação. “Nossa parceria com os municípios é fundamental porque é ali que as coisas acontecem e a população necessita de assistência”, afirmou. “Agradecemos o trabalho das nossas coordenadorias estaduais, que estão toda a semana recebendo informações das necessidades locais. O objetivo deste Governo é fortalecer os municípios”.