Simpósio destaca técnicas e tecnologia para a pavimentação das rodovias catarinenses

Um dos grandes desafios do poder público – seja na esfera municipal, estadual ou federal – é diminuir os problemas associados à necessidade de manutenção corretiva da malha rodoviária. O Governo de Santa Catarina busca soluções para avançar na pavimentação e conservação de suas rodovias, apostando também na capacitação técnica de seus profissionais.

Por meio da Casa Civil e da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), o Governo promoveu na tarde desta quinta-feira, 9, o Simpósio de Pavimentação Asfáltica – Novos Rumos e Modelos. O encontro virtual reuniu mais de 150 profissionais da engenharia, servidores do Estado e de municípios, bem como técnicos e estudantes de engenharia.

A programação do simpósio trouxe discussões técnicas a respeito da pavimentação. A iniciativa, que contou com a parceria da Fundação Escola de Governo (ENA) e apoio do Crea-SC, foi atualizar os profissionais sobre o tema, ampliando a capacidade técnica de gestores, servidores e empregados públicos para a tomada de decisões de investimento em infraestrutura e mobilidade.

Um dos desafios para o futuro foi exemplificado pelo professor Breno Barra, do Centro Tecnológico de Joinville (CTJ) da UFSC, supervisor do Laboratório de Desenvolvimento e Tecnologia em Pavimentação. Na França, a Autoroute A719, rodovia que se estende por uma região industrial, foi entregue em 1997. Em 24 anos, nunca precisou sofrer uma intervenção estrutural.

“Não vai ser do dia para a noite que vamos chegar a esse estágio. Para chegar lá, os franceses mudaram a cabeça deles lá nos anos 1950. Estão desde então construindo todo um know how tecnológico. Os pavimentos da malha viária francesa são feitos para durarem 30 anos”, destacou em sua palestra

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, cumprimentou a todos os participantes, destacando que a ideia do simpósio surgiu com a implementação do programa de construção das Usinas de Asfalto, o SC Mais Asfalto. “Quando fizemos o movimento para a criação dos convênios, o questionamento foi sempre a carência de informação e de capacitação para lidar com o asfalto e a pavimentação. A partir desse simpósio fazemos o início desse debate”, lembrou.

“O simpósio atingiu seu propósito, que foi discutir a engenharia rodoviária no Estado. Era uma demanda que existia entre os profissionais da área, principalmente das prefeituras. Tivemos a participação de engenheiros de todas as regiões”, avalia um dos coordenadores do evento, o consultor da Central de Atendimento aos Municípios da Casa Civil, Alessandro Vargas.

Interessados podem assistir a toda a programação do simpósio na página doYouTube da SIE.

*Com as informações da Casa Civil, jornalista Renê Müller