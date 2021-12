Comissão aprova criação de conselho consultivo de saúde na pandemia de Covid-19

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei do Senado que cria um conselho consultivo de saúde para auxiliar a tomada de decisões sobre o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

A relatora, deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC), recomendou a aprovação da matéria. “A experiência já adquirida no Brasil no contexto da pandemia demonstra a necessidade de uma atuação coordenada por parte das autoridades e baseada no melhor conhecimento técnico, para que sejam alcançados melhores resultados no controle da doença”, observou.

Conselho

O texto exige a oitiva prévia de “órgãos colegiados especializados” e estabelece que caberá ao Poder Executivo regulamentar a criação de um conselho consultivo de saúde para emitir pareceres técnicos sobre a pandemia.

Pela proposta, o conselho será composto de profissionais de saúde, cientistas e pesquisadores, além de representantes do Conselho Nacional de Saúde (CNS), dos povos indígenas, da sociedade civil, de ministérios e das secretarias de saúde dos estados e dos municípios. Tais membros não serão remunerados.

Substitutivo

O Projeto de Lei 1169/21, do Senado, foi aprovado na forma de um substitutivo da relatora. O substitutivo mantém o teor do texto original, mas deixa de relacioná-lo à Lei 13.979/20, que trata do enfrentamento à pandemia. O objetivo é evitar insegurança jurídica já que essa lei está vinculada a outra norma que não está mais totalmente vigor.

Em todo caso, a Lei 13.979 já prevê que as medidas de enfrentamento sejam tomadas com base em evidências científicas e análises sobre informações estratégicas em saúde.

Tramitação

O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de ser votado pelo Plenário.

