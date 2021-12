Governador cumpre agendas em São Paulo

O governador Eduardo Leite esteve em São Paulo nesta sexta-feira (10/12, para cumprir uma série de agendas, cujos assuntos são relevantes para o Estado.

Uma das agendas foi uma reunião com o superintendente do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques. A secretária da Educação, Raquel Teixeira, também participou, por meio de videoconferência. Na pauta, foram discutidas possíveis parcerias para intensificar a inserção social, comunitária e econômica de jovens vulneráveis no RS.

“Educação sempre foi uma das nossas prioridades, desde o início da gestão. Agora, com nossas contas em dia, temos capacidade de planejar investimentos, e anunciamos um valor histórico para a educação: R$ 1,2 bilhão, tudo isso com responsabilidade fiscal. Investir na educação é investir no futuro, e é isso que estamos fazendo no RS. Por isso, estamos sempre abertos para discutir novas possibilidades e parcerias”, detalhou Leite.

O Instituto Unibanco atua para a melhoria da educação pública no Brasil por meio da gestão educacional para o avanço contínuo. O instituto apoia e desenvolve soluções de gestão para aumentar a eficiência do ensino nas escolas públicas.

Ainda nesta sexta (10) pela manhã, o governador também se reuniu com a diretoria da Toyota do Brasil e com a presidência da Ambev, indústria de bebidas. A Ambev já tem 26 operações no Estado, gerando 30 mil empregos diretos e indiretos.