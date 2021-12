Em Balneário Arroio do Silva, governador recebe título de Cidadão Honorário, entrega ordem de serviço do Acesso Sul e anuncia investimentos

O governador Carlos Moisés assinou na manhã desta sexta-feira, 10, em Balneário Arroio do Silva, a ordem de serviço para o início das obras da primeira etapa de pavimentação da Avenida Santa Catarina - Acesso Sul e autorizou a abertura de programa de convênio de R$ 7,3 milhões para a segunda etapa do trecho. Os atos ocorreram durante a solenidade em que o chefe do Executivo Estadual recebeu o Título de Cidadão Honorário do município. A honraria foi concedida pela Câmara de Vereadores em reconhecimento à prestação de serviços em prol do desenvolvimento da cidade.

Carlos Moisés agradeceu pelo título concedido e destacou a importância dos investimentos nas cidades para atender os anseios da população. “Sinto-me honrado, agradecido e divido a homenagem com toda nossa equipe de governo. O momento é especial também porque estamos anunciando obras que vão beneficiar toda região. Acreditamos que a infraestrutura vai fazer com que as cidades se desenvolvam e alavanquem a economia. Com a gestão de integridade que fazemos, é possível ter dinheiro para investir nos municípios em todas as regiões. Vamos transformar a realidade dos locais”, frisa o governador.

O Acesso Sul, como é conhecido o trecho da Avenida Santa Catarina, é a principal alternativa para entrada e saída de Balneário Arroio do Silva. A primeira etapa da obra, que inicia já nos próximos dias, compreende 2,3 quilômetros, do Loteamento Santa Helena até a Praia do Pescador. O repasse do Governo do Estado foi de R$ 4,95 milhões. A prefeitura licitou a obra.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Já na segunda etapa, autorizada pelo governador nesta sexta-feira, serão 3,4 quilômetros de pavimentação, no trecho Praia do Pescador até a Praia da Caçamba, com os recursos de R$ 7,3 milhões. O processo de licitação será feito pela prefeitura.

O prefeito Evandro Scaini explicou que no trecho, especialmente na alta temporada, e em horários de pico, o trânsito fica congestionado, não comportando mais a realidade turística da cidade. Destacou ainda que o acesso é uma das rotas alternativas principalmente para quem vem do Rio Grande do Sul. Sendo que a maior parte dos turistas de Balneário Arroio do Silva são do Estado vizinho.

“O Acesso Sul é um sonho antigo. Desde 2009 esperávamos pelas obras que são de grande importância e desafogarão o trânsito. Significa uma conquista que garante não só a movimentação do turismo, como promove o desenvolvimento das comunidades, impactando na melhoria da qualidade de vida da população. O dia é de agradecimento ao governador pela atenção com o nosso município. O título que ele recebe é mais do que merecido, está atendendo todas as regiões de maneira indiscriminada, como nunca antes presenciada na nossa história”, pontuou o prefeito.

A moradora da região beneficiada com as obras, Lila Souza, disse que a comunidade aguarda há anos pela pavimentação. “Vai mudar a realidade, vai trazer desenvolvimento e empregos. A nossa gratidão ao governador Carlos Moisés e ao prefeito por não medirem esforços para melhorar nosso município.”

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, salientou que o Sul do estado vive uma nova realidade com os investimentos que estão sendo feitos. “Hoje temos conquistas importantes que não chegavam a esses municípios e que agora estão se tornando realidade no governo Carlos Moisés. Aqui é mais um dos exemplos. Isso é apenas o começo.”

Projeto

Ainda no ato, o governador ao lembrar dos investimentos em infraestrutura que estão sendo realizados na região Sul, determinou que a Secretaria de Estado da Infraestrutura contrate o projeto para a duplicação da SC-370 de Gravatal, Braço do Norte a Tubarão. Justificou a importância de mais este investimento para o Sul, pois o trânsito na rodovia deverá aumentar com o asfaltamento da Serra do Corvo Branco que está sendo executado.

Honraria

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O título de Cidadão Honorário ao governador Carlos Moisés foi aprovado por unanimidade pelos vereadores do município. “O governador é merecedor não apenas da honraria, mas também da nossa gratidão, respeito e admiração pela importância das ações que desenvolve a favor do desenvolvimento local e por atender os anseios e prioridades dos catarinenses”, afirmou o presidente da Câmara de Vereadores, Vanderlei de Souza.

Autoridades no ato

Acompanharam a solenidade o secretário da Saúde, André Motta Ribeiro, o secretário executivo de Articulação Nacional, Lucas Esmeraldino e os deputados estaduais Rodrigo Minotto e José Milton Scheffer, além de outras autoridades e comunidade.